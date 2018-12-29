В январе на «Тавриде» начнут устанавливать видеокамеры

На данный момент скорость движения по трассе ограничена до 60 км/ч.

В январе 2019 года на трассе «Таврида» начнется установка камер фиксации нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщил журналистам Риа Новости Крым министр транспорта Республики Крым Сергей КАРПОВ.

«В январе будет восемь камер контроля скоростного режима. До начала курортного сезона мы установим как минимум 16 камер контроля», — сказал он.

По словам чиновника, на данный момент скорость движения по трассе ограничена до 60 км/ч.

«В январе мы будем проводить комиссионные обследования вместе с ГИБДД для определения участков установки скорости до 90 км/ч», — добавил он.

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Ранее сообщалось, что в последующие дни будет открыто движение на остальных участках первой очереди автодороги. Таким образом, 31 декабря рабочее движение будет запущено по всей протяженности первой очереди «Тавриды» от Керчи до Симферополя.

Трасса «Таврида» соединит восток и запад полуострова. Четырехполосная магистраль длиной 250,75 км от Керчи до Севастополя будет включать в себя 18 транспортных развязок и 123 искусственных сооружения. Пропускная способность составит 40 тысяч единиц транспорта в сутки.