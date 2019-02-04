В январе по Крымскому мосту проехали более 196 000 автомобилей

В январе 2019 года по Крымскому мосту проехали 196 698 транспортных средств в обе стороны, из них 37 292 — грузовые автомобили. В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались более 3 700 000 автомобилистов.

Среднесуточная интенсивность движения в январе составила около 6 300 транспортных средств. Общий трафик по направлениям – на Тамань или в Крым – распределяется практически равномерно. В грузовом движении преобладает крымское направление.

За месяц по мосту проехало более 37 000 грузовиков. Из них в Крым – более 20 100 грузовых транспортных средств, что составляет почти 19 % от общего потока.

Среднесуточная интенсивность грузового движения – более 1 200 автомобилей.

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Движение на протяжении всего месяца осуществлялось в штатном режиме, применялись рекомендации по ограничению скоростного режима по причине неблагоприятных погодных условий.

Автодорога по Крымскому мосту – это почти 70 км нового направления федеральной трассы общего пользования А-290. Она включает 40 км на Таманском полуострове, 19 км по мосту через Керченский пролив и 8,6 км от моста до трассы «Таврида». Движение всех типов транспорта по автодороге А-290 через Крымский мост осуществляется в соответствии с нормативно-правовой базой, регламентирующей проезд по федеральным трассам общего пользования.