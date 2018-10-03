В Ярославль повезут посуду из Керчи

Керченский металлургический завод наладил поставку посуды в Ярославскую область.

Свою продукцию государственное унитарное предприятие Республики Крым «Керченский металлургический завод» представил на Дне промышленности в Ярославской области.

Демонстрировали эмалированную посуду, хозяйственные товары для дома и дачи, а также бытовую химию.

Читайте: Керченский металлургический комбинат: эмалированная посуда в женских руках

Завод заключил договор о сотрудничестве с тремя ВУЗами Ярославля. В регион будет поставляться посуда и аксессуары для кухни с маркировкой «сделано в Крыму».

Керченское предприятие предложило для продажи и другую продукцию — стрелочные переводы для железных дорог. Таким образом, между Керчью и Ярославлем может наладиться еще одно торговое направление.

Напомним, что Керченский металлургический завод производит посуду с различными изображениями, среди которых находится и новый символ Керчи — Крымский мост.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.