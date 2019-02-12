В Жилищный кодекс внесены изменения, направленные на совершенствование правового регулирования отношений, возникающих при проведении капремонта в многоквартирном доме

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», которым предусматривается внесение в Жилищный кодекс Российской Федерации ряда изменений, направленных на совершенствование правового
регулирования отношений, возникающих в связи с проведением капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.
В частности, Федеральным законом уточняется, что в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счёт средств фонда капитального ремонта, входят ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений.
Помимо этого, увеличивается количество квартир (с трёх до пяти) в домах, которые могут не
включаться в региональную программу капитального ремонта.
Федеральный закон также корректирует порядок возврата региональным оператором средств фонда капитального ремонта собственникам помещений в указанных случаях.