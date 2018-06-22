«ВАД» демонтирует старый асфальт трассы Керчь — Феодосия

Компания «ВАД» произвела демонтаж первых двух километров старого асфальтобетонного покрытия трассы Керчь — Феодосия, вместо которого будут построены две полосы новой трассы «Таврида». Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на председателя Государственного комитета дорожного хозяйства Крыма Сергея КАРПОВА.

Демонтаж старого асфальта трассы начался на первом этапе «Тавриды» возле Керчи. Рабочие уже сняли около 2 км полотна. Участок трассы, где ведется демонтаж полотна, выведен из эксплуатации, поэтому работы не затрудняют движение транспорта.

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Следует отметить, что работы проводятся в рамках строительства второй очереди трассы «Таврида», запуск которой запланирован на конец 2020 года.

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