«ВАД» построит дополнительный участок «Тавриды»

Восьмой этап «Тавриды» пойдет до ялтинской трассы.

Заключен контракт с компанией «ВАД» на проектирование восьмого этапа трассы «Таврида». Дорога пойдет через Севастополь. Об этом Крыминформу сообщили в компании «ВАД».

«Подписан государственный контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство и реконструкция автомобильной дороги Керчь — Феодосия — Белогорск – Симферополь – Бахчисарай – Севастополь, км 269+300 до автодороги Ялта – Севастополь, восьмой этап».

Проект должен пройти главгосэкспертизу до 30 июня 2019 года.

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Строительство нового участка обойдется в 11 144 000 000 рублей. Проектом предусматривается реконструкция существующей трассы Р-27 Севастополь – Инкерман и строительство развязки на пересечении этой дороги с трассой Ялта – Севастополь (Ялтинское кольцо).