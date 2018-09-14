«ВАД» заасфальтировала половину керченской дороги к Крымскому мосту

На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи «ВАД» завершила укладку третьего слоя асфальтобетона. Об этом сегодня Крыминформу сообщил пресс-секретарь крымского строительного управления компании «ВАД» Григорий НАЗАРОВ.

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«Строители выполнили укладку щебёночно-мастичного асфальтобетона на двух полосах автоподходов к Крымскому мосту в рамках первой очереди. Движение транспорта по готовым полосам уже запущено», – сказал Григорий НАЗАРОВ.

Также, он рассказал, что на данный момент начата подготовка к укладке финишного слоя асфальта на оставшихся участках трассы. В связи с этим, движение для транспорта там перекрыто.

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