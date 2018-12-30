Ваш брокер – ваш банк

Если вы для своей инвестиционной деятельности пользуетесь или собираетесь пользоваться услугами брокерской фирмы, не исключено, что эта фирма может заменить вам банк. Если вашим брокером является ваш банк – это идеальная комбинация, если же нет, мы попробуем выяснить, может ли брокер предоставить те же услуги, которые предоставляет банковская индустрия.

Но чтобы быть уверенным в стабильности и честности своего брокера, нужно собрать информацию и отзывы о том или ином брокере. Реальные отзывы о MaxiMarkets, преимущества и недостатки этого Форекс брокера можно узнать здесь: maximarkets отзывы клиентов.

Благодаря Интернету услуги брокеров заметно изменились. Помимо того, что комиссионные на покупку и продажу ценных бумаг значительно снизились, брокеры начали предоставлять дополнительные сервисы в целях привлечения новых клиентов и получения дополнительной прибыли.

Инвесторы, со своей стороны, также начали выяснять, могут ли их брокеры предоставлять те услуги, которые раньше предоставляли им только банки. Что же могут сегодня предложить прогрессивные брокеры своим клиентам?

Вы можете выписывать чеки на свой брокерский счет и пользоваться карточкой VISA в любом банкомате.

При составлении налогового отчета вы можете через Интернет получить доступ к своим ценным бумагам и больше не обращаться к брокеру за выпиской.

Некоторые брокеры позволят вам взять кредит под залог ваших ценных бумаг под более выгодный процент. Только в этом случае будьте очень осторожны. Если стоимость ваших акций упадет, вам придется продавать часть портфолио, чтобы восстановить баланс вашего кредита. Для того чтобы избежать таких ситуаций, старайтесь не одалживать больше 10-15% стоимости вашего портфолио.

Брокерский расчетный счет также может предложить на ваши деньги более высокий процент, чем в банке.

Если эти услуги представляют для вас интерес – можете ими воспользоваться, только сначала, как всегда, ознакомьтесь с недостатками этих же брокеров:

Поскольку брокеры не имеют своей сети банкоматов, при их использовании вам придется платить двойные комиссионные – владельцу банкомата и самому брокеру. Некоторые большие брокерские фирмы уже начинают освобождать своих клиентов от таких комиссионных, но в этих случаях ваш брокерский счет должен исчисляться десятками тысяч долларов; Вы не можете просто так зайти в городское отделение брокера и произвести какую-нибудь операцию; Брокеры могут брать с вас дополнительную плату за различные сервисы. Например, если общая сумма вашего портфолио (наличные плюс стоимость ценных бумаг) опускается ниже определенного уровня, вам это может стоить дополнительных денег.

Также могут быть установлены минимальные суммы, с которыми вы можете открыть брокерский счет. Эти суммы могут варьироваться от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч долларов.

Кроме того, брокер может брать с вас дополнительные комиссионные за торговлю акциями и инвестиционными фондами.

С вас также могут брать плату за содержание вашего счета и т.д.

Поэтому, перед тем как выбрать брокера, который будет служить вам одновременно и как банк, проведите тщательные исследования и подсчитайте, какой вариант для вас будет самым выгодным и удобным.

Зачастую комбинация самого дешевого брокера с хорошим банком является самой выгодной и отвечает всем требованиям большинства инвесторов.