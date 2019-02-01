Вблизи Керченского пролива спасают украинского моряка

Украинский теплоход «Канопус», находящийся в Азовском море, недалеко от Керченского пролива, запросил помощи российских спасателей. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на представителя компании-агента судна.

Второму механику судна стало плохо и ему потребовалась помощь медиков – украинские моряки попросили российских спасателей помочь в эвакуации больного.

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«На теплоходе «Канопус» стало плохо человеку, что-то с животом. Сейчас судну дали команду идти на якорную стоянку возле порта Кавказ, там мы уже дали заявку, его будут кто-то снимать», — сообщил собеседник агентства.

По сведениям Крыминформа операция по эвакуации координируется морским спасательным центром на Тамани.