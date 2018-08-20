Вчера на востоке Крыма утонуло два человека

За прошедшие сутки в Крыму на воде погибли двое мужчин. Трагические события произошли в Феодосии и посёлке Орджоникидзе, входящем в состав городского округа Феодосия. Об этом сообщают Риа Новости Крым.

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Первый инцидент произошёл в посёлке Орджоникидзе. Там, в запрещенном и необорудованном для купания месте, было найдено тело 64-летнего мужчины.

Второй случай утопления произошел на городском пляже в Феодосии. Отдыхающие вытащили из воды тело 47-летнего мужчины и вызвали скорую помощь. Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи констатировали смерть пострадавшего.

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