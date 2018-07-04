Вдоль «Тавриды» реконструируют линии электропередач

Строительство трассы федерального значения «Таврида» сопровождается реконструкцией линий электропередач. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

Сообщается, что во многих местах строительства трассы в зону будущей автомагистрали попали действующие участки электрических сетей, которые необходимо реконструировать.

«На участках пересечений воздушных линий электропередачи с «Тавридой» монтируются новые опоры перехода, чтобы трассы ЛЭП и автодороги пересекались по кратчайшему расстоянию – под прямым углом, а также увеличились габариты (расстояние) между проводами и полотном автодороги. Во время реконструкции заменяются существующие провода и грозозащитные тросы, устанавливаются новые, увеличенной высоты металлические анкерно-угловые оцинкованные опоры», — сказано в сообщении.

Работы по переустройству или переносу энергообъектов выполняются силами генерального подрядчика строительства «Тавриды» АО «ВАД», при этом ГУП РК «Крымэнерго» также принимает участие в этих мероприятиях.

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ГУП РК «Крымэнерго» по заявкам подрядчиков отключает и выводит из режимных схем переустраиваемые линии электропередачи и их участки. В каждом из РЭС, на территории которых выполняются работы, количество оперативных переключений, связанных с переустройством ЛЭП в зоне строительства «Тавриды», достигает 10 и более в день. Чтобы компенсировать выведенные участки ЛЭП, оперативно-диспетчерские службы структурных подразделений ГУП РК «Крымэнерго» разрабатывают новые режимные схемы, обеспечивающие надежное электроснабжение потребителей.

Специалисты сетевой компании контролируют соблюдение технологий и требований действующих технических норм и стандартов, проверяют соответствие выполненных работ проектной и рабочей документациям и выданным техническим требованиям.

По окончании работ ГУП РК «Крымэнерго» совместно с подрядчиками получает разрешение на ввод в эксплуатацию переустроенных участков у надзорных органов (Крымское управление Ростехнадзора).

В целом при строительстве федеральной трассы «Таврида» и автоподходов к транспортному переходу через Керченский пролив на пересечениях с автодорогой подлежат реконструкции 180 участков воздушных линий электропередачи ГУП РК «Крымэнерго» (суммарно около 90 км ЛЭП).

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Так, необходимо переустроить шесть магистральных воздушных линий классом напряжения 220-330 кВ на 12 участках пересечений. Будут реконструированы более 14 километров ЛЭП, где установят 38 новых металлических опор вместо существующих железобетонных. Уже завершены работы на четырех участках пересечений, еще на четырех ведутся работы.

На 51 участке автодорога пересекает воздушные линии электропередачи классом напряжения 35-110 кВ. Будут переустроены свыше 15 километров ВЛ с установкой 106 новых опор. Готовы десять пересечений, еще на трех ведутся работы.

Подлежат переустройству 117 участков ЛЭП 0,4-6-10 кВ общей протяженностью более 60 километров. 76 участков уже реконструировано, еще 6 – в процессе реконструкции.

По состоянию на 25 июня 2018 г. линии электропередачи уже переустроены на 90 участках пересечений ЛЭП с федеральной трассой «Таврида», еще на 13 участках ведутся строительно-монтажные работы.

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