Вдоль трассы «Таврида» построят модульные травмоцентры

Модульные травмоцентры будут размещены вдоль федеральной трассы «Таврида» и начнут работу к моменту открытия четырехполосного движения по главной магистрали Крыма. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на главного внештатного травматолога-ортопеда министерства здравоохранения Республики Крым Павла ФЕДУЛИЧЕВА.

«Сейчас идет активное формирование нового подхода к оказанию помощи за счет создания притрассовых травмоцентров и травмоцентров второго уровня, которые будут расположены вдоль трассы «Таврида». К моменту запуска трассы в полном объеме у нас травмоцентры уже будут работать», – сказал врач.

По его словам, сеть травмоцентров вдоль «Тавриды» будет формироваться как из уже существующих медучреждений, так и за счет новых. Необходимость формирования этой сети обусловлена расположением трассы.

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«С учетом того, что федеральная трасса проходит на большой протяженности и несколько в отдалении от населенных пунктов, возник вопрос о создании травмоцентров. Это будут как имеющиеся районные больницы, которые расположены по пути следования трассы, так и созданные модульные центры», – подчеркнул специалист.

Федуличев отметил, что медики, работающие в этих центрах, смогут оперативно оказывать пострадавшим в ДТП квалифицированную медицинскую помощь, в том числе с привлечением специалистов санавиации Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи.