Велосипедисты «открыли» Крымский мост

Официальное открытие Крымского моста состоялось 15 мая. Тогда президент России Владимир ПУТИН прокатился по транспортному переходу через Керченский пролив на грузовике.

Уже 16 мая проезд по «Стройке века» был открыт для всех желающих: за первые 12 часов по мосту проехало почти 14 000 машин, а за первые сутки — около 20 000.

Вчера же, 19 мая 2018 года, Крымский мост «открыли» и крымские велосипедисты, устроив велопробег.

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Актив участников велопробега составили жители Армянска (8 человек). Позже к спортсменам присоединились двое феодосийцев и трое керчан.

Путь в одну сторону по Крымскому мосту у велосипедистов занял 1 час 20 минут. В целом же, продолжительность маршрута составила 58 километров — спортсмены ехали с самого начала развязки.

Как рассказал журналистам КерчьИНФО один из участников велопробега по Крымскому мосту Павел ФЕДИН, каких-либо трудностей в связи с проездом по Крымскому мосту на велосипедах у группы не возникло.

«Мы соблюдали все правила дорожного движения. Были в отражательных полосах, шлемах. Ехали без остановок», — рассказал Павел ФЕДИН.

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