Верховный суд Крыма рассмотрел апелляции украинских моряков

Верховный суд Крыма рассмотрел все десять апелляционных жалоб на арест украинских моряков, которые в ноябре этого года незаконно пересекли государственную границу Российской Федерации. Об этом сообщают журналисты «Вести Крым».

В первый день вынесли решение по делам четырех матросов, в дальнейшем рассмотрели еще шесть апелляций.

Судебные заседания проходили в Симферополе. Украинские моряки, которые находятся в СИЗО Москвы, присутствовали на рассмотрении дел в режиме «онлайн» и отвечали на вопросы по конференц-связи. Адвокаты работали в зале суда Крыма.

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Вопрос дальнейшей судьбы задержанных украинских военнослужащих подняли и во время большой пресс-конференции с президентом России. Владимир ПУТИН отметил, что действия Украины — это явная провокация и моряков отправляли на верную гибель.

«Во время рассмотрения апелляций несколько украинских моряков потребовали переводчика и заявили, что не понимают русский язык. При этом во время избрания меры пресечения в Киевском районном суде города Симферополя задержанные отвечали на вопросы стороны обвинения и общались с адвокатами именно на русском. Социальные страницы некоторые из них также ведут на русском, оставляя комментарии без ошибок», — рассказывают журналисты.

Рассмотрев апелляционные жалобы, суд вынес решение сократить срок задержания украинских провокаторов на один день. В СИЗО они пробудут до 24 января 2019 года.