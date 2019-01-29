Весной в Керчи ожидается открытие модульного детского сада

Новый красочный корпус детского сада №11 «Ручеек» в районе Вокзального шоссе продолжает строиться.

Корпус уже собран, снаружи его обшили, подвели коммуникации. По Республиканской адресной инвестиционной программе на эти цели городу было выделено 49 000 000 рублей. Уже сейчас рабочие накрывают кровлю, что позволит приняться за внутреннюю отделку. Об этом сообщает глава администрации Керчи Сергей БОРОЗДИН на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

В настоящее время ведется подбор персонала, а также процесс оплаты современного оборудования и мебели, необходимой для обучения, сна и отдыха детей. Снаружи территорию благоустроят и установят четыре игровых площадки для четырех групп по 25 детей от 3 до 7 лет.

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«Ожидаем, что уже в марте новый корпус откроет двери 100 воспитанникам», — пишет БОРОЗДИН.

Это уже третий модульный сад, который строится в Керчи. Также заключен контракт на строительство аналогичного модуля на базе детского сада №53 «Звоночек» по улице Льва Толстого, 68. В ближайшее время там будут проводиться земляные работы и расчистка участка от зеленых насаждений. После чего строители смогут приступить к фундаментным работам и сборке здания.