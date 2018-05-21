Ветеран Керчи отметил 90-летний юбилей

Ветеран Керчи отметил 90-летний юбилей

Свой 90-летний юбилей отметил житель города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Николай Фёдорович ОГИЙ.

В рамках проекта «Старшее поколение» поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА приехали заведующая отделением №3 социального обслуживания на дому Комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого

возраста и инвалидов города Керчи Ольга АНИСИМОВА и социальный работник Елена ПЕЛЫХ.

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За многолетний и добросовестный труд имеет многочисленные грамоты и благодарности от руководства предприятия. В настоящее время Николай Фёдорович окружен вниманием, любовью и теплом своих близких ему людей у неё большая и дружная семья. За заслуги перед Родиной награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.» и многими юбилейными медалями.

КерчьИНФО поздравляет ветерана с юбилеем, желаем крепкого здравия, бодрости духа и хорошего настроения!

 

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