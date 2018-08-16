Ветеран ВОВ Генералов Пётр Иванович отметил свой 90-летний юбилей

Житель города Керчи, ветеран Великой Отечественной войны Генералов Пётр Иванович, 14 августа отметил свой 90-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба Керченского городского совета.

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В рамках проекта «Единой России» под названием «Старшее поколение», целью которого является повышение качества жизни и благополучия граждан старшего поколения, поздравили юбиляра и вручили персональное поздравление от Владимира Путина депутат Керченского городского совета Аршалуйс Чахоян и специалисты по социальной работе Комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Керчи Ольга Одуд и Татьяна Торба.

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