Ветеран ВОВ из Керчи отметила 90-летний юбилей

Вчера свой 90-летний юбилей отметила жительница города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны Зоя ИОНОВА.

Зоя Егоровна окончила 7 классов общеобразовательной школы, после чего началась Великая Отечественная война. В это время она работала нянечкой, затем воспитателем во Всесоюзном противотуберкулёзном диспансере в Агинске. После Победы Советских войск над немецко-фашистскими захватчиками поступила на учёбу, после окончания которой стала работать акушеркой.

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После замужества и рождения троих детей Зоя Егоровна вместе с семьей переехала на постоянное место жительства в село Приозёрное Ленинского района. Здесь она устроилась на работу в местную больницу. Даже после выхода на пенсию Зоя Егоровна продолжала работать, а затем переехала жить к детям в город Керчь.

За заслуги перед Родиной Зоя Егоровна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и многими юбилейными медалями, за большие трудовые заслуги в 1971 году награждена орденом Трудового Красного Знамени.

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