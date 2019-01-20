Ветеран ВОВ из Керчи отпраздновал 90-летний юбилей

Свой 90-летний юбилей 18 января отметил житель города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны Григорий Филиппович ВУКОЛОВ.

В рамках проекта «Старшее поколение» поздравить юбиляра и вручить персональное поздравление президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА приехали социальные работники из Керченского комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Кроме этого, они пожелали ветерану бодрости, крепкого здоровья и хорошего настроения.

Григорий Филиппович был восьмым ребенком в семье. После войны с мамой переехал на постоянное место жительства в город Керчь, где познакомился с будущей женой Аллой Ивановной КУЗНЕЦОВОЙ. С ней он живет уже 61 год. Всю жизнь ветеран трудился на благо своей Родины.

Читайте: В России предложили списывать невозвратные долги по ЖКХюбилей

За заслуги перед Отечеством награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», за долголетний и добросовестный труд медалью «Ветеран труда» и многими юбилейными медалями.