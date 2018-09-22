Ветерана ВОВ из Керчи Разуваеву Антонину Павловну поздравили с 95-летним юбилеем

В четверг, 20 сентября, свой 95-летний юбилей отметила жительница города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны Антонина Павловна РАЗУВАЕВА.

Поздравить уважаемого человека со знаменательной датой приехали депутат Керченского городского совета Дмитрий АНДРОПУЛО, заведующая отделением № 5 социального обслуживания на дому Керченского комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Ирина ОВСИЕНКО и социальный работник Ирина ЛОГВИНОВА, представители городского совета ветеранов.

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Гости вручили юбиляру персональное поздравление Президента Российской Федерации Владимира ПУТИНА, пожелали крепкого здоровья, бодрости и хорошего настроения.

За заслуги перед Родиной Антонина Павловна награждена орденом Отечественной войны III степени, орденом «За мужество», орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Будапешта», «За боевые заслуги» и многими юбилейными медалями, присвоено почётное звание «Ветеран труда» и почётный донор, имеет звание подполковник медицинской службы.

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