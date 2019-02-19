Ветеранам обороны Севастополя предоставят денежную выплату

Правительство Севастополя планирует предоставить единовременную денежную выплату участникам боевых действий и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в обороне и освобождении Севастополя.

В связи с празднованием 75 годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков Правительством Севастополя планируется предоставление единовременной денежной выплаты участникам боевых действий и инвалидам Великой Отечественной войны, принимавшим участие в обороне Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Керчи.

Для предоставления выплаты ветеран должен быть гражданином Российской Федерации, имеющим регистрацию по месту жительства на территории субъектов Российской Федерации.

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Документами, подтверждающими участие в боевых действиях в период обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя могут быть архивные справки, красноармейские книжки, сведения, подтверждающие награждение медалью «За оборону Севастополя».