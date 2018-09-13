Ветерану ВОВ из Керчи исполнилось 90 лет

Жительница города-героя Керчи, ветеран Великой Отечественной войны Раиса Ивановна ХИТРЕНКО отметила свой 90-летний юбилей.

В рамках проекта «Старшее поколение» в этот знаменательный день поздравить Раису Ивановну с юбилеем приехала заведующая отделением №1 дневного пребывания Керченского комплексного центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Елена РУДЮК.

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В тёплой душевной обстановке Елена Ивановна вручила юбиляру поздравление Президента Российской Федерации Владимира Путина, пожелала здоровья, семейного тепла, выразила благодарность за труд в тяжелые годы войны и в послевоенное время.

За заслуги перед Родиной Раиса Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и многими

юбилейными медалями, за долголетний и добросовестный труд ей присвоено

почётное звание «Ветеран труда». Также керчанка имеет многочисленные грамоты и благодарности от руководства.

Раиса Ивановна выразила благодарность за оказанное внимание со стороны Президента Российской Федерации Владимира Путина.

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