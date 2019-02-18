Ветеринары изъяли «опасные продукты» со стихийных рынков Керчи и Ленинского района

В результате проведенного рейда сотрудники отдела ветеринарии изъяли и уничтожили более 130 кг незаконно реализуемой продукции. Об этом сообщает пресс-служба Государственного комитета ветеринарии Республики Крым.

Государственная инспекция отдела ветеринарии города Керчи и Ленинского района совместно с сотрудниками полиции и администрацией поселений провела рейды по местам стихийной торговли и ярмарочной деятельности на территории Ленинского района и города Керчи.

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В результате было изъято: мясной продукции – 8,4 кг, рыбной продукции – 112 кг, молочной продукции – 11 кг. Вся изъятая продукция не имела маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих ее качество, безопасность и происхождение.

К административной ответственности были привлечены пять собственников незаконно реализуемой продукции, на общую сумму 5000 рублей.

Вся изъятая «опасная» продукция была уничтожена.