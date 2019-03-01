Вид на Крымский мост с высоты птичьего полёта (ВИДЕО)

Крымский мост — не только одно из важнейших инфраструктурных сооружений Крыма, но и великолепное украшение полуострова.

По Крымскому мосту за три зимних месяца проехали более полумиллиона машин, он во много раз превысил рекорд Керченской паромной переправы по пассажиропотоку и соединил Крым с материковой частью России.

До завершения строительства железнодорожной части Крымского моста осталось меньше года.

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Насладиться красотами самого длинного моста в Европе с высоты птичьего полёта читатели сайта КерчьИНФО могут благодаря инфоцентру «Крымский мост». Видео, снятое с помощью квадрокоптера, завораживает и в очередной раз позволяет убедиться в том, насколько красив наш родной край.

Вид на Крымский мост с высоты птичьего полёта