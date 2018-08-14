Вид на Крымский мост завораживает (ФОТО И ВИДЕО)

Команда КерчьИНФО продолжает вместе с жителями и гостями города Керчь наблюдать за Крымским мостом.
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Сегодня, в летний жаркий день, мы сделали несколько фотографий с территории крепости «Керчь», чтобы вы смогли полюбоваться красотами прославленного сооружения. Видео появится на сайте чуть позже.
Напоминаем, что Крымский мост – самый длинный мост в России, соединяющий Крым и Краснодарский край. Его длина – 19 км.