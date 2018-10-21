Видео расстрела и взрыва с камер наблюдения Керченского колледжа (18+)

Камеры видеонаблюдения из Керченского политехнического колледжа зафиксировали взрыв, а после и то, как керченский убийца расстреливал всех, кто попадался ему на глаза. Шокирующие кадры в своём репортаже опубликовали «Вести Крым».

Редакция КерчьИНФО не рекомендует смотреть данный материал детям и впечатлительным людям!

Читать: Число пострадавших в керченской трагедии увеличивается: списки будут обновлены

На первых кадрах видно, что Владислав РОСЛЯКОВ заходит в колледж через запасной вход, тем самым обходя вахтёра и рамку металлоискателя.

Зайдя в колледж, он сразу поднимется на второй этаж, где здоровается с каким-то парнем, который ещё какое-то время ходит за ним. Следующий кадр – Владислав РОСЛЯКОВ уже без сумки, у него остался только рюкзак, а ведь именно в сумке у него и находился дробовик и дымовые шашки.

Поставив свой рюкзак на стол, он проводит некие манипуляции внутри него. Видимо именно там и находилось взрывное устройство. Всё это время за его спиной стоит тот самый парень, с которым он ранее поздоровался.

Спустившись на первый этаж, он сразу не направляется в столовую, а садится на скамейку и смотрит в телефон. Сверяет время, чтобы началась перемена и больше студентов зашло в буфет. Проносит свой рюкзак туда и уходит обратно на второй этаж. Через несколько минут в буфете прогремит взрыв, который и станет сигналом для следующих действий.

Взрыв был настолько мощный, что от него двери разлетаются на мелкие щепки, а на кадрах видно, как перепуганные и раненые студенты пытаются выбежать из холла. Одна девочка попросту не может идти.

Именно в это время, убийца находится уже на втором этаже, в руках у него дробовик. К нему на встречу идёт преподаватель, а уже на следующем каре она лежит на полу. Непонятно была ли она его первой жертвой. Следующий кадр – ему на встречу идёт молодой парень, в которого он не раздумывая стреляет. Парень пытается убежать, но убийца производит ещё один выстрел.

После этого, Владислав РОСЛЯКОВ просто ходит и беспорядочно стреляет по всему, что видит. Момента с самоубийством на предоставленных кадрах не видно.

Видео расстрела и взрыва с камер наблюдения Керченского колледжа (18+)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.