Вино «Крымский мост» будет готово к запуску железнодорожного движения (ВИДЕО)

Ведущие винодельни Крыма и Кубани приступили к финальному этапу производства коллекционного вина «Крымский мост». Оно будет готово к запуску железнодорожного движения через Керченский пролив в декабре 2019 года. Об этом сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Предприятия создают лимитированную серию из шести разных вин, заложенную из урожая 2015 года в честь начала реализации большого инфраструктурного проекта. Три кубанских завода выпустят по 19 тысяч бутылок, два крымских – 19 тысяч суммарно, что равно протяженности моста (19 км).

Завод шампанских вин «Новый Свет» сейчас проводит ремюаж. Бутылки с игристым вином «Крымский мост» из винограда «пино нуар» установлены в станки-пюпитры в главном заводском подвале с богатой 140-летней винодельческой историей. Постепенно в процессе проворачивания бутылок происходит перемещение осадка на пробку. Следующий этап производства шампанского – дегоржаж, или удаление осадка из бутылки, – начнется через полтора месяца.

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«Игристое вино «Крымский мост» отличается яркой фруктовостью, свежестью и узнаваемым округлым вкусом, а легкая розовинка в цвете получается естественным путем. Вино насыщенно природной углекислотой. Виноград для этого вина выращен в севастопольской зоне виноделия, которая по ландшафту и климату похожа на французскую Шампань», — рассказала начальник цеха ремюажа и дегоржажа завода «Новый Свет» Татьяна Калиевская.

Завод «Массандра» в честь Крымского моста выпустит херес и вино «Мускат белый Красного камня». Херес уже прошел этап формирования под пленкой хересных дрожжей и сейчас продолжает зреть в бочках. Мускат, выращенный на Южном побережье Крыма в районе скалы Красный камень, выдержан в дубовых бочках и обогащен кислородом в процессе открытой переливки. Сейчас вино отправляется на обработку холодом при температуре минус 8°C и далее на бутылочную выдержку.

«Несколько бутылок вина «Крымский мост» из белого муската будут заложены в нашу энотеку, занесенную в книгу рекордов Гиннеса. Вино – ровесник моста – станет частью знаменитой коллекции со старейшим хересом урожая 1775 года и сохранится для будущих поколений», — рассказал главный винодел ФГУП «ПАО «Массандра» Александр Якименко.

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Винодельня «Кубань-Вино» произвела купаж белого вина из трех сортов винограда урожая 2015 года: «шардоне», «рислинг» и «мюллер-тургау». В течение 2016 года оно выдерживалось, в том числе, в дубовых бочках, на дрожжевом осадке с периодическим взмучиванием (баттонажем). После ассамбляжа выдержка была продолжена в резервуаре из нержавеющей стали, которая обеспечила спокойное созревание вина до самого розлива в конце марта 2017 года. Разлитое в бутылку вино заложили на дальнейшую выдержку в специальных контейнерах, и до открытия моста оно будет находиться в горизонтальном положении в помещении с постоянной температурой 18 ºС и влажностью не выше 75 %.

«Для нашей винодельни участие в проекте «Крымский мост» — это поддержка во всех смыслах исторического объединения двух берегов. Это и социальное, и национальное, и патриотическое, и культурное, и человеческое, и географическое, и винодельческое объединение. И мы рады, что стали свидетелями и участниками этого грандиозного события!» — рассказала главный винодел компании «Кубань-Вино» Ванда Ботнарь.

Компания «Фанагория» начала процесс купажирования вина из двух сортов красного винограда, выращенного на Таманском полуострове. «Саперави» и «каберне-совиньон» в течение года выдерживались раздельно, в 177 бочках из кавказского и французского дуба под классическую музыку. Для купажа виноделы выбрали вино из 65 лучших бочек.

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«Несколько месяцев готовый купаж «каберне-саперави» «Крымский мост» будет «отдыхать» в нержавеющей емкости. После этого мы разольем вино по бутылкам, в которых оно пройдет дополнительную выдержку», — рассказал винодел компании «Фанагория» Роман Ткачук.

Виноделы хозяйства «Саук-Дере» создают оригинальный ассамбляж «Крымский мост». Для него были отобраны лучшие сорта винограда, выращенного в Крымском районе Краснодарского края: «каберне-совиньон», «мерло» и «каберне-фран». Красное сухое вино созревало в дубовых бочках, а сейчас проходит этап бутылочной выдержки в подземных тоннелях Саук-Дере.

«Вино проведет еще несколько месяцев в подземных тоннелях для того, чтобы его вкус максимально округлился и гармонизировался. Для этого здесь созданы идеальные условия: постоянная температура и влажность воздуха. Вино, как и Крымский мост, день за днем набирает силу», — рассказал заместитель директора по производству винтреста «Саук-Дере» Роман Неборский.

Для винной коллекции «Крымский мост» в настоящее время разрабатывается специальная этикетка. Продажи коллекционной серии откроются в конце года в фирменных магазинах предприятий – производителей вина.