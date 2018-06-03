ВКИКМЗ рассказал о ценообразовании стоимости билетов

В последние дни в социальных сетях появились негативные высказывания, которые касаются цен на билеты в один из наших главных музеев, которые находятся на территории Керчи, — Музей истории обороны Аджимушкайских каменоломен.

При этом инициаторы обсуждения, возможно намеренно, упускают из виду несколько крайне важных обстоятельств. О них и хотелось бы напомнить.

В последние годы число людей, интересующихся историей Восточного Крыма, существенно выросло, поскольку исчезли барьеры, которые сдерживали поток туристов из Краснодарского края. Ежегодно объекты Восточно-Крымского музея-заповедника посещает свыше 200 тыс. человек, причем – 69,4 % — бесплатно.

Социальная льгота распространяется на детей до 16 лет, ветеранов, военнослужащих срочной службы, Героев России, полных кавалеров ордена Славы, инвалидов 1 и 2 группы, многодетные семьи (три и более ребенка до 18 лет) и другие категории граждан по тексту Постановления Республики Крым от 14.04.2015г. №199, а также, на музейных работников, членов ИКОМ и др. (с полным перечнем льготных категорий посетителей можно ознакомиться в научно-просветительном отделе музея-заповедника). Несложно подсчитать, что льготами пользуется около 140 тыс. человек из 200 тыс. наших посетителей.

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Те же, кто в состоянии заплатить за вход в музейные экспозиции, должны знать, что после того, как деньги поступят на счет музея, в бюджет государства уйдут полагающиеся налоговые выплаты (около 20 %), а из того, что останется, будет выплачена зарплата некоторым смотрителям и экскурсоводам, которые работали с посетителями музея.

Из этих же денег будут оплачены расходы на оформление новых выставок, печатные издания, которые расскажут о событиях далекого прошлого, и, в том числе, о и героической обороне Аджимушкая.

Среди последних увидевших свет работ – замечательная книга нашего друга, Исследователя с большой буквы Всеволода Валентиновича Абрамова – «Аджимушкай. 1942», книга военного хирурга В.А. Трофимова «Огни Эльтигена», два выпуска «Керченской старины», каталоги музейных коллекций. Все они частично или полностью были изданы за счет денег, которые наши посетители заплатили за посещение музеев.

Заработанные на экскурсионном обслуживании средства идут и на работы по благоустройству территорий заповедника, ремонты, частично коммунальные услуги, а также на документальное оформление памятников культурного наследия, которые входят в состав Восточно-Крымского заповедника.

Мы искренне благодарны всем, кто, приходя в музейные экспозиции, помогает нам сохранять и популяризировать культурное наследие Восточного Крыма.

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Конечно, если бы взносы меценатов или возможности нашего государства позволяли обеспечивать содержание музейных объектов за счет дотаций, вход в наши музеи был бы бесплатным для всех категорий посетителей.

Но давайте зададим себе вопрос: правильно ли это? Социальные льготы должны быть адресными. Только тот, кто в них нуждается, должен их получать. Вправе ли мы возлагать только на государственный бюджет заботу о нашем культурном наследии? Думаем, что это наша общая задача.

Хочется напомнить и о том, что наша политика предоставления льгот распространяется и на тех жителей города и его гостей, которые принимают участие в наших многочисленных акциях, открытиях выставок, праздниках, во время которых посещение музея и всех его выставок бесплатно для всех посетителей.

Для того, чтобы воспользоваться этой возможностью, нужно просто следить за объявлениями в СМИ и на сайте музея-заповедника. В ближайшие дни такая возможность будет у тех, кто примет участие в музейных страничках фестиваля «Боспорские агоны», открытии новых выставок, куда мы вас всех и приглашаем.

С уважением к нашим друзьям и всем, кому интересны судьбы исторического и культурного наследия Крыма.

Текст: Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник

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