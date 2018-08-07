Вкусный розыгрыш от КерчьИНФО и ТМ «Титто»!

ТМ «Титто» уже более семи лет на рынке кондитерских и хлебобулочных изделий. Данная продукция славится богатой вкусовой палитрой и разнообразием выбора.

Участвуй в розыгрыше c 7 августа по 7 сентября 2018 года и выигрывай 3 кг самого вкусного печенья, чай и фирменную кружку!

Прими участие в розыгрыше от ТМ «Титто» и выиграй 3 кг печенья, фирменную кружку и пачку чая!

Как принять участие в розыгрыше:

1. Сделать репост этой записи https://vk.com/kerchinfo?w=wall-51377191_48033 и не удалять до конца розыгрыша;

2. Купить что-либо из продукции «Титто» и сфотографироваться с ней;

3. Выложить фото в социальной сети «Вконтакте» или «Instagram» с хэштегом #ялюблютитто;

4. Дождаться окончания акции.

Победитель будет определён независимым сервисом.

Спрашивайте фасованную и развесную продукцию Титто в магазинах Керчи!

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