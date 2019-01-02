Владельцы магазина на Стройгородке в Керчи устроили новогодний утренник

Владельцы магазина на Стройгородке в Керчи устроили новогодний утренник

На Стройгородке устроили новогодний утренник для детей.

В редакцию КерчьИНФО местная жительница прислала письмо, в котором выразила огромную благодарность владельцам магазина ИП Ильясов А. Э. за организацию новогоднего утренника 30 декабря.

Предприниматели наняли аниматоров, поставили настоящую ёлку. В конце утренника радовали детишек сладостями.

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Керчанка пишет, что на праздник пришло большое количество детей разного возраста.

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