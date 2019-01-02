Владельцы магазина на Стройгородке в Керчи устроили новогодний утренник

В картинной галерее Керчи откроют сразу 4 выставки 02.01.2019 в 15:43 Завтра в керченской картинной галерее откроют сразу 4 временных выставки. …

В Керчи сегодня нет воды 02.01.2019 в 12:40 В нескольких домах по улице Ворошилова с утра нет воды. …

В новогоднюю ночь в Крыму и Севастополе родилось больше 20 детей 02.01.2019 в 10:41 В новогоднюю ночь в родильных домах Крыма на свет появились 18 детей, …