Владелец иномарки «влетел» на 154 000 рублей в кусты

Последствия ночной аварии на Гагаринском кольце в Керчи.

Ранее сообщалось, что в ночь с 20 на 21 августа в Керчи произошло ДТП, в результате которого автомобиль заехал на зеленую зону транспортного кольца по улице Гагарина.

Выяснилось, что в аварию попал автомобиль марки «Форд». Он повредил несколько кустарников и декоративных деревьев. Сумма нанесенного ущерба по заключению экспертов составила 154 000 рублей.

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Высадку новых кустарников запланировали на осень. Если виновник ДТП откажется платить необходимую сумму — высадку произведут за счет муниципального бюджета. В этом случае водителя ждут неприятные судебные процедуры.

В ходе устного редакционного запроса от КерчьИНФО, начальник УЖКХ Вячеслав Карпов сообщил, что виновнику ДТП предложено самостоятельно восстановить зеленую зону и связали с фирмой, которая уже работала с этой клумбой.

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