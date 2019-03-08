Владимир Константинов поздравил крымчанок с 8 Марта

Председатель Государственного совета Республики Крым­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Владимир КОНСТАНТИНОВ от всего сердца поздравляет всех женщин с самым весенним, самым светлым праздником – Международным женским днем – 8 марта. Своё поздравление от разместил на своей личной странице в социальной сети «Facebook».

«Всё в нашем мире начинается с женщины. Именно вы, милые и прекрасные, даете возможность нам, мужчинам, познать такие вечные ценности, как вера, надежда, любовь. Все самое лучшее и доброе мы связываем с вами: нежность, тепло домашнего очага, красоту и верность. Вы окрыляете нас в радости и поддерживаете в трудную минуту», — пишет КОНСТАНТИНОВ.

Читайте: До слёз: неожиданное признание в любви (ВИДЕО) Владимир Андреевич искренне желает крымчанкам, чтобы их жизнь была наполнена яркими эмоциями, счастьем, радостью, любовью близких и успехами в делах! Чтобы дети радовали их своими успехами, а мужчины – вниманием! Крепкого здоровья, моря цветов и улыбок, благополучия, счастья и любви! «Свет ваших улыбок, сердечное тепло неизменно сопровождают нас, вносят в жизнь ощущение истинного добра, дарят возможность почувствовать и осознать всю ценность человеческого понимания, поддержки и искренней заботы», — добавляет депутат.