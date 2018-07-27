Владимир КОНСТАНТИНОВ проверил как проводится реконструкция в «Молодежном парке»

Вчера Керчь посетил Владимир КОНСТАНТИНОВ проверил на каком этапе идет реконструкция «Молодежного парка», побывал в учебно-воспитательном комплексе интернат-лицей искусств и в муниципальном керченском детском доме. Об этом Владимир КОНСТАНТИНОВ сообщил на своей официальной странице в Facebook.

«Сегодня в городе-герое Керчь посетили республиканский учебно-воспитательный комплекс интернат-лицей искусств. Здесь учатся одаренные дети из разных уголков Крыма. В комплекс входит детский сад, общеобразовательная и музыкальная школы. Учащиеся находятся в заботливых и надежных руках», — написал он в социальной сети.

Также им было отмечено, что в муниципальном керченском детском доме созданы условия, которые очень приближены к домашним. Он также рассказал, что будут дополнительно установлены кондиционеры, а также поменять окна на современные.

Владимир КОНСТАНТИНОВ рассказал, что обновленный Молодежный парк стал прекрасным местом для прогулки горожан.

«Здесь ведется масштабная реконструкция. Установлены детские и спортивные площадки, тренажеры. В жару свыше 30 градусов люди в возрасте занимаются на них. Это своеобразный показатель для власти в каком направлении надо двигаться», — написал Владимир КОНСТАНТИНОВ.

Фото из социальной сети Facebook: Владимир КОНСТАНТИНОВ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.