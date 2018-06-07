Владимир ПУТИН: «Проезд по Крымскому мосту будет бесплатным»

Долгожданное официальное заявление для тех, кто еще не понял, что Крымский мост будет бесплатным всегда.
В ходе прямой трансляции Владимир ПУТИН ответил на один из самых популярных вопросов про Крымский мост — будет ли он платным.
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«В соответствии с действующим законом, платные дороги могут возникать только там, где есть альтернатива. В данном случае никакой альтернативы для автомобильного транспорта не существует, поэтому проезд по Крымскому мосту будет бесплатным», – пояснил президент.
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