Владимир Путин уволил глав МВД и МЧС по Крыму

Указом Президента освобождены от должности глава МВД по Крыму Сергей АБИСОВ и глава МЧС Сергей ШАХОВ.

На официальном портале правовой информации опубликован указ президента России Владимира ПУТИНА об освобождении от занимаемой должности главы Министерства внутренних дел по республике Крым Сергея АБИСОВА.

Читайте: Керчанка побывала на инаугурации Президента РФ

«Освободить от занимаемой должности генерал-майора полиции АБИСОВА Сергея Вадимовича, министра внутренних дел по республике Крым», — говорится в указе.

Также, указом президента был освобожден от должности руководитель главного управления МЧС по Республике Крым Сергей ШАХОВ, который занимает пост министра по ЧС в РК.

Фото из сети

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.