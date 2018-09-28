Власти Крыма попросят ещё 140 млрд рублей у правительства для ремонта дорог

Глава Республики Крым надеется на дополнительную поддержку со стороны РФ в размере 140 млрд рублей, которые пойдут на ремонт региональной дорожной сети. Об этом пишет ТАСС.

Читать: Что-то пошло не так: Крым может не освоить более 1 МЛРД рублей в 2018 году

Ремонт дорог планируют завершить до 2024 года.

«Пока что мы просим у Дмитрия Анатольевича до 2024 года на ремонт региональной дорожной сети республики Крым 140 млрд рублей. <…> Надеемся, что наша программа будет поддержана правительством и это даст возможность до 2024 года более 40% дорог довести до нормативного состояния, соответствующего всем федеральным стандартам», — сказал глава РК.

Ранее Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что власти будут уделять некоторым регионом особое внимание, в том числе и Крыму. Под особым вниманием подразумеваются вопросы модернизации транспортной инфраструктуры, обеспечении доступности энергоснабжения и снабжения водой и т. д.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.