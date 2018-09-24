ВМС Украины обвинили Россию в создании опасных инцидентов в Керченском проливе

Командование ВМС Украины обвинило Россию в создании опасных инцидентов в Керченском проливе во время прохождения украинских судов. Об этом сообщили в пресс-службе ВМС ВСУ.

« 23 сентября, поисково-спасательное судно «Донбасс» и морской буксир «Корец» прошли Керченский пролив. При этом Военно-Морские Силы Украины не просили разрешения у страны агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем согласно Конвенции ООН и международных соглашений», — говорится в заявлении ВМС Украины.

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В Керченском проливе для непосредственного сопровождения было задействовано более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ.

Силы ВМФ РФ якобы «допустили ряд опасных инцидентов». В частности, «разведывательный корабль Российской Федерации «Приазовье» совершил чрезмерное сближение с украинскими судами, а российский истребитель Су-27 «сблизился на опасное расстояние с военно-транспортным самолетом Ан-26 ВМС ВС Украины, который выполнял плановое задание над акваторией Черного моря».

23 сентября «Донбасс» и «Корец» стали первыми кораблями украинских ВМС, прошедшими под Крымским мостом.

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