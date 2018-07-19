ВНИМАНИЕ! Публикуем список участниц, которые прошли кастинг на конкурс красоты Queen of the season

Красотки, ищите свое имя в списке. Мы ждем вас на первые сборы.

Пришло время поделиться полным список всех красавиц, которые прошли кастинг на конкурс красоты от SMG и КерчьИНФО. Публикуем список участниц 4-х возрастных категорий.

Списки участниц конкурса красоты в Керчи

Ветошко Анастасия

Гоманюк Виктория

Волошина Кристина

Пушкарёва Инна

Короткая Виктория

Федосенко Анастасия

Навроцкая Анастасия

Бон Ангелина

Шелоп Владислава

Ярошевич Светлана

Тишенко Екатерина

Скоробогатая Виолетта

Давиденко Карина

Семеншаина Виктория

Марчук Виктория

Пустякова Яна

Шаталова Дарьяна

Рыбнакова Наталья

Полулях Кира

Дьякович Снежанна

Костюкова Алина

Йончева Марлена

Карнаушенко Инесса

Божко Юлия

Заболотная Екатерина

Гурина Анфиса

Ардельян София

Шаталова Златислава

Удина Диана

Михайленко Виталина

Ковтун Мирослава

Болеховская Елизавета

Бодня Елена

Играс Вероника

Кабина Кира

Абалонская София

Йончева Милена

Першко Александра

Потланюк Алиса

Кислякова Снежанна

Марчук Екатерина

Фальковская Вероника

Букша Доминика

Витенко Юлия

Путовая Снежанна

Оболонская Полина

Баракина Милана

Рыбакова Лилианна

Нашли свое имя? ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Этих девочек и девушек ждет незабываемый месяц подготовки к финалу. Необычные фотосессии и путешествия, мастер-классы и развлечения.

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Всех без исключения мы ждем на первый сбор, который пройдет в субботу, на летней площадке кофейни «Кофеек» в 18:00. Вы получите полный план всех мероприятий и дальнейшие инструкции для участия в конкурсе.

Генеральный спонсор конкурса красоты — Фабрика натяжных потолков «Виктория».

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