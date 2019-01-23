Внимание! Розыск пропавшего без вести!

Парень в неадекватном состоянии выбежал из машины на трассе «Таврида».

Отделом МВД России по Ленинскому району устанавливается место нахождение без вести пропавшего Ермолаева Петра Дмитриевича 27.06.1991 г.р., прописанного в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск, который 11.01.2019 года в 05.00 находясь в неадекватном состоянии, выбежал из автомобиля в районе 371 км трассы Таврида по направлению Феодосия- Керчь, и по настоящее время его местонахождение не установлено.

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Приметы: 27 лет, рост 184-186 см, худощавого телосложения, размер обуви 43, шрам над левой бровью, на левой кисти на среднем пальце имеется татуировка в виде перстня, на груди татуировки: голова волка и звезда. На пояснице имеются родимые пятна темно-коричневого цвета. Был одет: спортивные штаны — трико синего цвета, черная шапка, черная куртка 52 размера. При себе документов и денежных средств не имел.

При получении значимой информации, прошу сообщить по телефону в дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району: (36557) 40219 или 102.