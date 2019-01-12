Внимание, розыск: в Керчи может находиться пропавший молодой человек

В Крыму устанавливается местонахождение 27-летнего жителя села Майское Петра Дмитриевича ЕРМОЛАЕВА. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Liza Alert Крым».

Мужчина пропал 11 января 2019 года. С тех пор местонахождение неизвестно.

Приметы: рост около 180 см, худощавое телосложение, лысый, глаза серые. На брови шрам.

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Был одет в черную куртку, темно-синее спортивное трико, черную шапку.

Всем, кому что-то известно о его местонахождении, просьба сообщить по телефону 8-800-700-54-52 или 112.