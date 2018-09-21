ВНИМАНИЕ!!! Управление Муниципального Контроля Администрации города Керчи информирует

Управление Муниципального Контроля Администрации города Керчи информирует владельцев разукомплектованных транспортных средств, расположенных по адресам: ул. Театральная, в районе дома № 34/2, (гос.рег.знак У107МУ123), ул. Карла Маркса, в районе дома № 10, ул. Пролетарская, в районе дома № 1, (гос.рег.знак В705МЕ35) о добровольном демонтаже (сносе) нестационарных объектов.

Необходимо привести места размещения объектов в первоначальное состояние.

Читайте: На керченской набережной снесут незаконные объекты

Срок демонтажа — семь рабочих дней с даты извещения о предстоящем демонтаже. В случае, если в течении указанного срока объекты не будут демонтированы (снесены) владельцами в добровольном порядке, уполномоченным органом будет осуществлена организация демонтажа (сноса) объектов.

Владельцы указанных объектов могут обратиться в Управление муниципального контроля администрации города Керчи по телефону: +7(989) 271-48-71.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.