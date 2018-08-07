Внимание водители! ВАДовцы перекроют несколько улиц в Керчи на ремонт

В рамках объекта «Строительство автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив» АО «ВАД» будет проводить работы по ремонту улиц Шлагбаумская и Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи.
Читайте: На Крымские дороги нужно еще 150 миллиардов
В связи с этим в период с 07.08.2018 г. по 10.08.2018 г. движение транспортных средств по ул. Шлагбаумская от перекрестка ул. Пирогова — ул.Шлагбаумская до перекрестка Вокзальное шоссе — ул. Шлагбаумская будет полностью
Просьба жителей и гостей города с пониманием отнестись к сложившейся ситуации!