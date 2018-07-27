Внук участника обороны Аджимушкайских каменоломен посетил Керчь

26 июля 2018 г. в Мемориальном комплексе «Аджимушкай» побывал особенный гость – Широков Алексей Юрьевич. Родной внук участника обороны Малых Аджимушкайских каменоломен старшего политрука Алексея Николаевича МАНУКАЛОВА.

Старший политрук А.Н. МАНУКАЛОВ вместе с батальонным комиссаром М.Н. КАРПЕНКИНЫМ возглавлял партийно-политическую работу в подземном гарнизоне Малых Аджимушкайских каменоломен в 1942 г.

Об А.Н. МАНУКАЛОВЕ пишет в своем дневнике А. КЛАБУКОВ, вспоминает оставшийся в живых участник обороны Леонид Гаврилович КАРАЦУБА. Его характеризуют как человека волевого, грамотного и интересного рассказчика. Даже в таких тяжелых условиях он продолжал выполнять свой долг. Алексей Николаевич МАНУКАЛОВ добровольно пошел на фронт, хотя мог остаться в тылу по болезни. В подземном гарнизоне его избрали секретарем партийной организации, потому что коммунисты доверяли ему и считали достойным человеком. Он умер от голода в сентябре 1942 г. и был захоронен в катакомбах.

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15 августа 1991 г. поисковая экспедиция «Аджимушкай-91» в Малых каменоломнях обнаружили захоронение. После проведения судебно-медицинской экспертизы удалось установить, что останки принадлежали старшему политруку Алексею Николаевичу МАНУКАЛОВУ. Старший политрук Алексей Николаевич МАНУКАЛОВ был перезахоронен в мае 1992 г. в братской могиле п. Аджимушкай.

Семья Широкова А.Ю.. посетила Музей истории обороны Ажджимушкайских каменоломен и выставки. Героическая и трагическая оборона Аджимушкайских каменоломен поразила родных ст.политрука А.Н. МАНУКАЛОВА. Историю своего деда Алексей Юрьевич знал с детства, об этом ему много рассказывала его мама Людмила Алексеевна. Теперь Алексей Юрьевич знакомит с историей обороны Аджимушкайских каменоломен своего внука. Так и передается история подвига из поколения в поколение.

Широков А.Ю. побывал с семьей на братской могиле п. Аджимушкай, где захоронен ст.политрук МАНУКАЛОВ. Позже семья Широковых посетила историко- археологический музей и ознакомилась с древней историей города. Поездка закончилась встречей с генеральным директором ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» Умрихиной Т.В.

Текст: КЛИМЧУК В.А. старший научный сотрудник ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник».

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