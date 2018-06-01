Во время «Прямой линии» Путин свяжется с Крымским мостом

Уже через 6 дней, 7 июня 2018 года, в России пройдет традиционная «Прямая линия с Владимиром Путиным». Одним из мест включения станет Крымский мост. Об этом сообщает РБК.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» будет транслироваться 7 июня 2018 года в 12:00 в эфире нескольких телевизионных каналов.

В ходе мероприятия президент ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки.

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В этом году в ходе «Прямой линии» будет использован новый формат видеосвязи. С помощью конференц-связи президент России будет связываться с различными регионами страны. Одной из точек включения станет Крымский мост.

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