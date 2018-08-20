Во время раскопок в Крыму умер археолог

В Крыму во время раскопок в некрополе Кыз-Аул, который находится в Ленинском районе, умер начальник экспедиции Николай ФЕДОСЕЕВ. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

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Как рассказал его друг и коллега Олег МАРКОВ, археологу стало плохо на раскопе.

«Николай Федорович был настоящим ученым, знающим, амбициозным, стремившимся привнести что-то новое в науку», — рассказал Олег Марков.

Николай ФЕДОСЕЕВ помогал Керченскому музею с каталогизацией фондов. Также он готовил публикацию с крупнейшей в мире коллекцией керамических клейм, а это более 26 000.

В 2004 году Николай Федорович возглавлял отдел «Охраны культурного наследия» Керченского государственного историко-культурного заповедника. Благодаря проделанной работе нью-йоркский Фонд «World Monuments» включил Пантикапей в список 100 мировых памятников.

КерчьИНФО напоминает, что в начале августа в некрополе были обнаружены массовые захоронения людей времен хазарского каганата.

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