Во всех храмах Керчи пройдёт панихида по погибшим

Вчера в Керчи произошла страшная трагедия, которая не оставила равнодушными не только керчан, но и весь мир.

Подросток, студент Керченского политехнического колледжа, расстрелял своих преподавателей и одногруппников. Очень много пострадавших сейчас находится в больницах.

Сегодня в 9:30 в Керчи почтят память погибших. Торжественное возложение цветов состоится возле здания Керченского политехнического коллежда.

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В 10:00 во всех храмах города пройдёт панихида.

В 15:00 «Первый канал» планирует провести телемост между Москвой и Керчью на том месте, где сейчас возлагают цветы.

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