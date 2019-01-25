«Вода Крыма» больше месяца одаривает керчан нечистотами

Район АТП и Нижнего Солнечного длительное время утопает в нечистотах: канализационные «реки», ужасный запах и грязь – как решить проблему? Керчане обратились с этим вопросом в виртуальную приемную главы администрации города Керчи Сергея БОРОЗДИНА.

«Когда решится вопрос с канализацией на Нижнем Солнечном? Эти сеансы «аромотерапии» и «грязелечения» как-то очень растянулись по времени, и не добавляют здоровья», — пишет керчанка Тамара.

Администрация города обратилась с этим вопросом к ГУП РК «Вода Крыма», в чьем хозяйственном ведении непосредственно находится водоснабжение и водоотведение города.

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«Мы обратились в само государственное предприятие, и в Керчь прибыл заместитель генерального директора по производству. Это проблема была рассмотрена на производственном совещании», — отвечает на своей странице в Facebook Сергей БОРОЗДИН.

На совещании выяснилось, что проблема с канализацией заключается в состоянии районной канализационной насосной станцию, которая много лет после ввода в эксплуатацию не подвергалась ремонту.

Глава администрации заверил, что сейчас этот вопрос решается на самом высоком уровне и делается все возможное для устранения проблемы.