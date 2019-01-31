«Вода Крыма» будет обслуживать еще четыре поселка близ Керчи

Село Глазовка, село Октябрьское, село Войково и село Приозерное переведены на получение услуг водоснабжения от предприятия «Вода Крыма». Об этом говорится в сообщении ГКП РК «Вода Крыма».

«С 15.01. 209 года были приняты на баланс имущество, объекты и сети водоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности Глазовского сельского поселения, МУП ЖКХ «Войково», МУП КХ «ЛТБК» с. Октябрьское, МУП «Селькоммунхоз-Приозерное», — говорится в объявлении предприятия.

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«Вода Крыма» просит жителей перечисленных населенных пунктов для заключения договора на предоставление услуг водоснабжения обратиться в абонентскую службу Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» (ул.Годыны,2в, каб.104, окно №1), при себе иметь ксерокопии и оригиналы следующих документов:

документ, подтверждающий право собственности на жилой дом (договор купли, дарения,

мены и т.п);

документ, подтверждающий количество зарегистрированных жильцов в доме (домовая

книга/справка о составе семьи);

документ, удостоверяющий личность физического лица — собственника помещения;

виды и количество сельскохозяйственных животных и птиц, наличие транспорта (при

наличии);

площадь земельного участка, не занятого жилым домом и надворными постройками

(технический паспорт).

Справки по телефонам: 6-47-47, +7(978)797-03-81.

По вопросам перебоев водоснабжения, имеющихся утечках на сетях водоснабжения просьба сообщать в диспетчерскую службу филиала по телефонам: 2-02-41, +7(978)097-47-79