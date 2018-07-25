В Керченском проливе вода стала как «парное молоко»

После недавнего резкого похолодания Черного моря, температура воды начала неумолимо двигаться вверх. Об этом стало известно из официального сайта Крымского гидрометцентра.

На данный момент самая теплая вода наблюдается в Керченском проливе – 27 градусов, что однозначно радует керчан и гостей нашего города отдыхающих на море или только планирующих туда поехать.

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В Феодосии и Евпатории вода будет чуть холоднее: 25 градусов в первом случае и 26 во втором, а в Севастополе температура колеблется от 22 до 24.

Самая холодная вода на данный момент у берегов Алушты, там температура воды составила всего 23 градуса.

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