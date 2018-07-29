Водаканал устраняет порыв на Митридате

Сегодня утром на улице 23 мая 1919 года произошел порыв трубы водоснабжения. Несмотря на воскресный день, работники керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма»

оперативно среагировали на порыв и приступили к работе.

«Утром получили информацию о порыве. Бригада сразу выехала. Делаем. Причина порыва? Старые и изношенные трубы,» — об этом сообщил журналистам Керчь ИНФО главный инженер водоканала города Керчи Абжел Мусретович Куртаметов.

Улица 23 мая и ближайшие к ней — Митридатский переулок, улицы Крупская и Пантикапейская — так же остались без воды.

Абжел Куртаметов заверил керчан, что уже во второй половине дня вода обязательно польется из кранов жителей Митридата.

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Читатели сайта Керчь ИНФО сообщили, о порыве в районе остановки Партизанская. Главный инженер водоканала Абжел Куртаметов прокомментировал ситуацию : « В ближайшее время бригада устранит аварию. До вечера вода появится вновь.»

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